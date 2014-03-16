السعودية.. بالصور سقوط "مافيا" المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن تورط 278 سعودياً بتهريب مخدرات إلى المملكة بقيمة 2 مليار ريال.

وقال المتحدث الأمني للوزارة اللواء منصور التركي إن الجهات الأمنية تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من القبض على (849) متهماً منهم (278) سعودياً، بالإضافة إلى (571) متهماً من (31) جنسية مختلفة، لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات، تقدر قيمتها السوقية بـ(2) مليار و(93) مليوناً و(874) ألفاً و(231) ريالاً.

وأضاف: "وقد واجه رجال الأمن خلال تنفيذ مهامهم مقاومة مسلحة في عدة عمليات أمنية من قبل المهربين والمروجين نتج عنها استشهاد (2) من رجال الأمن وإصابة (15) آخرين, بالإضافة إلى مقتل (4) وإصابة (6) من مهربي ومروجي المخدرات".

وأشار إلى أن المضبوطات هي 12 مليوناً و331 ألفاً و173 قرص أمفيتامين، وما يزيد على16 طناً من الحشيش، ونحو 6 كيلوغرامات من الهيروين، و600 ألف قرص تقريباً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح التركي أن "رجال الأمن ضبطوا في حوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية نقدية بلغ إجماليها (12.684.971) ريالاً، بالإضافة إلى (210) أسلحة مختلفة".