جمرك البطحاء يحبط محاولتين لتهريب 24 ألف زجاجة خمر

أحبط جمرك البطحاء مؤخراً محاولتين لتهريب 24.334 زجاجة خمر بعد إخفائها ضمن إرساليات "بضائع" وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء المكلّف، عيد العنزي، أنه تم إحباط تلك الكمية من خلال عمليتين منفصلتين، حيث وردت للجمرك إرسالية تحتوي على أحد أنواع الفاكهة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للمملكة، وبعد خضوعها لإجراءات الكشف والمعاينة من قبل المراقب الجمركي عثر على 21.666 زجاجة من الخمور المنوعة كانت مخبأة في مقدمة الشاحنة ومغطاة من الأعلى بصناديق الفاكهة.

وبين أن الكمية الأخرى البالغة 2.668 زجاجة عثر عليها مخبأة ضمن إرسالية عبارة عن "مكائن صناعية"، حيث تم فك هذه المكائن وتعبئتها بالخمور، ومن ثم تم إعادة إغلاقها ورشها بطبقة من الزيت والشحم والرمل، وذلك لإخفاء آثار اللحام بها.