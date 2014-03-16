"ستاند أب كوميدي" السعودي بدأ من السفارات الغربية

قبل خمسة أعوام في السعودية لم يكن هناك سوى عدة أشخاص يقومون بعروض هزلية أمام جمهور صغير، أغلبه من أصدقائهم أو زملائهم، ويطلقون على أنفسهم مسمى "ستاند أب كوميدي" قبل أن يتطور الأمر في السنتين الأخيرتين ليبلغ مرحلة من الهوس في أعداد الداخلين إلى هذه المهنة - إن جاز التعبير - والتي تعتمد على إضحاك الناس، لكن بمقابل مادي ورعاية ممولة لأنشطتهم في بعض الأحيان.

وإذا كانت بلدان عربية، مثل لبنان أو في المغرب العربي عرفت الـ"ستاند أب كوميدي" في الحانات والمقاهي طوال سنوات فإن التجربة في السعودية بدأت أولاً داخل سفارات غربية وعلى أيدي أبناء جالياتها قبل أن تصل التجربة إلى أبناء البلد من السعوديين والمقيمين أيضاً، والذين حولوا الكثير من القضايا داخل المجتمع إلى أكسيد نيتروس مثير للضحك بطريقتهم الساخرة والارتجالية التي تستهوي الكثيرين هذه الفترة .

وبالنسبة إلى الرجل الذي يعتبر أحد أهم عرابي المشروع والقائم على أحد أنشطته الكبيرة في السعودية، والذي قال لـ"العربية.نت" وطلب منها عدم الإفصاح عن اسمه لاعتبارات خاصة إن عدد الكوميديين المحترفين بين كل هؤلاء الذين يقدمون عروضهم اليوم في السعودية لا يتجاوز الثلاثين، واصفاً مستقبل المهنة بالرائع والمربح مادياً، في حال تفرغ هؤلاء الممثلون لهذا العمل على وجه التحديد .

وأضاف" نملك علاقات جيدة. أكثر الممثلين لديهم علاقات بإمارات المناطق وبعض المسؤولين، وهذا يمنحنا فرصة إقامة عروض كوميدية ومحاولة تقديم محتوى جيد ومفيد ومضحك، وبالنظر إلى النواحي المادية وقيمة التذاكر يجب الانتباه إلى تكاليف العرض، وهذا لا يعني أننا لا نقدم عروضاً مجانية لأننا قمنا فعلاً بتقديمها في السابق".

ويرى مراقبون أن تجربة الـ"ستاند أب كوميدي" في السعودية ناجحة رغم وجود تعليقات ساخرة وانتقادات تطال المحتوى وتتجاوزه أحياناً إلى الفكرة نفسها التي أصبحت تبيض شعبية وشهرة وجعلت مؤسسات ومراكز في السعودية تقيم احتفالات لتقييم الأداء وتدفع بكوميديين جدد إلى الساحة نفسها .

ويرى الرجل نفسه القائم على أهم الأنشطة الكوميدية في السعودية أن الجمهور وحده من يمتلك القرار في تقييم جودة الممثلين، لافتاً إلى أنهم كمحترفين بدأوا في خطوات مع وزارة الإعلام السعودية لكسب غطاء رسمي يبدأ من الحصول على كرت ممثل للمنتسبين إلى هذا الفن أو هذه المهنة الجديدة .

ولا توجد إحصائية دقيقة بعدد الممثلين أو المنتسبين لفن الـ"ستاند أب كوميدي"، الذين اشتهر بعضهم مع بدء ظهورهم في برامج خاصة على يوتيوب، قبل أن يتطور الأمر إلى عروض مسرحية، يطال بعضها الانتقادات لكونها تعتمد على منقولات مضحكة من الواتساب، لكن الكثير ينظر إليها بإيجابية في مرحلة تغير فني فكري في السعودية .