شرطة الرياض تقبض على 3 ارتكبوا 156 حادثة سرقة

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من القبض على ثلاثة من الجناة (سعوديين ويمني) تورطوا بارتكاب 156 جريمة سرقة سيارات واعتداء على المارة وخطف حقائبهم اليدوية وهواتفهم المحمولة ومحافظهم بما تحويه من نقود ومتعلقات شخصية.

وبدأت القصة بعد أن تلقت مراكز شرطة الرياض عدداً من بلاغات المواطنين تفيد بتعرض سياراتهم للسرقة بطرق وأساليب مختلفة، وبعض هذه السيارات كان متوقفاً أمام منازل أصحابها، وأخرى تم سلبها من أصحابها بالقوة والإكراه، وكذلك بلاغات أخرى عن وقوع اعتداءات على عدد من المارة في أحياء متفرقة بمدينة الرياض من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون دراجات نارية قام فيها الجناة بخطف الحقائب اليدوية الخاصة بالمجني عليهم، وهواتفهم المحمولة، ومحافظهم بما تحويه من نقود، ومتعلقات شخصية.

وشكلت إدارة التحريات والبحث الجنائي فريق عمل شرع في دراسة البلاغات والربط بينها ومقارنة الأسلوب الذي نفذت به تلك الجرائم والاستفادة من أوصاف الجناة التي أدلى بها المبلغون، وبتكثيف البحث والتحري أسفرت الجهود المتواصلة عن حصر الاشتباه في ثلاثة متهمين، أكدت الأدلة والقرائن التي تم التوصل إليها وقوفهم خلف تلك الحوادث، وتم رصد تحركاتهم والإطاحة بهم واحداً تلو الآخر وبإخضاعهم للتحقيق ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا بارتكابهم الجرائم والتهم الموجهة إليهم.

ووفق ما ذكره الضحايا فإن الجناة موقوفون رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة وتقديمهم للشرع المطهر لتقرير ما يجب بحقهم من عقوبة بعد تقديم لائحة الادعاء ضدهم من قبل الجهة المختصة.