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فيديو.. عصابة سعودية "وهمية" تثير الرعب

المصدر: العربية.نت
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أظهر فيديو على موقع "يوتيوب" قيام مجموعة من الشبان السعوديين بإعداد مقلب على طريقة الكاميرا الخفية.

وأثارت اللعبة فزعاً حقيقياً للمارة، بعد قيام الشبان الذين أنتجوا الفيديو بتقمص دور عصابة تداهم تجمّعات شبابية، وتقوم بإطلاق النار عليهم من مسدسات هوائية فارغة من الرصاص، ولم يكن هدف الشباب المشاغب سوى رصد ردود أفعالهم وتصويرها من خلال كاميرا موجودة بسيارة أخرى تابعة لهم.

وفيما أوضح منتجو الفيديو أن الفكرة من عملهم كانت للمرح والمتعة فقط، أبدى كثير من المعلقين على الفيديو استياءهم من الفكرة وتنفيذ المقلب الذي بدا مثيراً للهلع ومرعباً لكل من تعرّض له.

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