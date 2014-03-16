مراهق يسرق 10 آلاف ريال من خزنة صيدلية

نجحت شرطة منطقة الباحة في القبض على مواطن يبلغ 21 عاماً قام بسرقة مبلغ مالي من إحدى الصيدليات بمدينة الباحة.

وبين المقدم سعد طراد، الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة لـ"العربية.نت"، أنه أثناء مرور إحدى دوريات الأمن بمهامها المعتادة في ساعة متأخرة من الليل، لاحظت أبواب إحدى الصيدليات مفتوحة، وبعد معاينة الموقع واستدعاء مالكها، اتضح وجود بعثرة بمحتويات الصيدلية، وتعرض الدرج المخصص لجمع الإرادات للفتح، وسرقة مبلغ عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي.

ومن خلال التحري والبحث توفرت معلومات تفيد بتورط أحد المواطنين في العقد الثاني من العمر في تلك السرقات، وبالقبض عليه وإجراء التحقيقات الأولية معه اعترف مبدئياً بقيامه بتلك السرقة، وأوقف وأحيلت القضية لجهة الاختصاص لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.