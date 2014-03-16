من الجاهل يا وزير الزراعة؟!

وصف وزير الزراعة عبدالرحمن بالغنيم في تصريح صحفي من يشتري «الفوسفين» بأنه جاهل، وربما كان بالفعل جاهلا، لكن أجهل منه يا معالي الوزير من سمح باستيراده وبيعه دون التوعية بخطره، أو التعريف بالأضرار الناتجة عن سوء استخدامه!

«رح اشتر» يا معالي الوزير بنفسك وستجد سوقا فوضويا لا يحكمه عاقل، ولا يضبطه رقيب ولا يرهبه حسيب، كل من فيه يسعى لمالك ويقتات على حسابك ويرتقي على ظهرك إلا من رحم ربي!

سوق تملؤه البضائع التي لا شيء يزرع ثقتك بمصدرها ولا منتجها ولا صلاحيتها ولا فائدتها ولا جودتها ولا كفاءتها!

سوق اختلط حابله بنابله، ترك المستهلك وحيدا في مواجهته، يخوض تجاربه الشخصية بنفسه ويتحمل نتائجها لوحده، تتناهشه ذئاب الجشع وضباع الغش، بينما يقف التجار الشرفاء بين نارين، نار الجشعين ونار الغشاشين!

أسال، هل كان على الصحف أن تمتلئ بأخبار ضحايا «الفوسفين» حتى نبدأ بالحذر منه والخوف من شراءه ؟!

أسأل أيضا، أيهما أولى باللوم، المواطن الذي اشتراه عن جهل، أم التاجر الذي استورده وباعه أم الإدارة الحكومية التي سمحت باستيراده وبيعه دون التوعية بخطره والتحذير من سوء استخدامه؟! الإجابة ستحدد من هو الجاهل!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"