"التجارة" تضبط عمالة مخالفة تروج لدواجن فاسدة

ضبطت وزارة التجارة والصناعة عمالة مخالفة داخل أحد المستودعات في حي الخمرة جنوب جدة، تعمد إلى ذبح وسلخ الدواجن بطرق غير صحية، وتضعها داخل أكياس حرارية، لتسويقها على المحال التجارية، حيث كشفت الفرق الرقابية عن فساد كميات كبيرة منها، مع تزوير تاريخ الصلاحية، وهو ما يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين.

وتلقت الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين عن المستودع المخالف، ليتم على الفور وضع كمين محكم له ومداهمته بمشاركة الجهات الأمنية والبلديات، فيما تم الوقوف على المخالفات الصحية والنظامية بداخله كاستغلال العمالة لإحدى العلامات التجارية الملغاة سلفاً من قبل مالكها لتسويقها على المحال، وعدم اتباعهم الشروط الصحية ووسائل السلامة في ذبح وإنتاج الدجاج المبرد.

وصادرت الفرق التفتيشية جميع الكميات وقامت بإتلافها، كما أغلقت المقر المخالف، واستدعت المسؤولين عنه للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

الجدير بالذكر أنه تم إتلاف أكثر من 2000 دجاجة، ومنع تصريف أكثر من 1700 أخرى وجدت داخل سيارتي نقل، إلى جانب مصادرة أكثر من 500 من الدواجن الحية التي لم يتم ذبحها بعد، مع سحب1000 ملصق لعلامة تجارية مزورة.