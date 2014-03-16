"الساحل الشرقي" يجمع 20 نوخذة من الخليج

بأصوات بحرية قديمة إعتادت عليها سواحل الخليج العربي وساكنيه، يروي 20 "نواخذة" من الخليج العربي تفاصيل حياتهم ورحلاتهم مع الغوص وصيد اللؤلؤ، في مهرجان "الساحل الشرقي" والذي ستنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل في الواجهة البحرية في منتزه خادم الحرمين الشريفين في كورنيش الدمام، ويطلقه مجلس التنمية السياحي في أمارة المنطقة الشرقية كمنظم وعدد من الجهات المشاركة.

ويشهد المهرجان الذي ينتظره اهالي وزوار المنطقة الشرقية قرية تراثية ومجموعة من الدكاكين سيتم إنشاؤها، وعدد من الفنون الشعبية، كالموال البحري، ومجلس النواخذة ، ومعارض الصور الفوتوغرافية القديمة وبناء السفن وصيانتها قديما والرحلات السياحية بالمراكب الشراعية وركوب السفن وتوديع البلدة " الدشة" والإبحار للبحث عن اللؤلؤ ومن ثم العودة الى الشاطىء "القفال"، بحسب ما ذكره المدير العام للهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف البنيان.

وأوضح بأن أهداف المهرجان تتركز في إبراز المقومات السياحية والتراثية البحرية في المنطقة، والعمل على استثمارها سياحيا وجذْبِ أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح للمنطقة، والمساهمة في جعل سواحل المنطقة من أهم المقاصد السياحية، كما يهدف إلى تكوين انطباعٍ عن الحياة البحرية القديمة، إضافة إلى تأصيل المقومات السياحية للمنطقة وتوفير فرص عملٍ لأبناء المنطقة تقدر بـ 1200 وظيفة مؤقتة، وتحقيق مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة السياحية والمردود الاقتصادي من بيع المنتجات والخدمات للزوار والسياح ، مبينا أن ما يميز المهرجان من توافد الاعداد الكبيرة عليه من الحرفيين والأسر المنتجة وأعضاء الفرق الاستعراضية وغيرهم ، بسبب ان المنتج نابع من المجتمع المحلي ومحبب لديهم.

من جهته أوضح الشريك المنظم للمهرجان الدكتور مقبل المقبل عدم السماح لأي علامة تجارية حديثة بالمشاركة في المهرجان باعتبار أنه من أبناء المنطقة ولهم , مبيناً بأن أبرز فعاليات المهرجان تتضمن البلدة التراثية والسفن البحرية ، كما يحتضن أكثر من 30 فعالية ونشاطا من أهمها استديو البحر، والمسرح المفتوح للحياة البحرية القديمة، والفنون الشعبية المصاحبة للصيد، ومسابقة الغوص، وصيد اللؤلؤ، واستعراض القوارب الشراعية والأسر المنتجة، وسوق السمك، والمتحف البحري، إضافة الى ان المهرجان سيشهد ابحار السفن والمراكب الشراعية بعدد 20 سفينة، وتقام فعالية الكرنفال البحري بمشاركة 500 فرد وأكثر من 20 فرقة للفنون الشعبية و150 حرفي واسر منتجه لأكثر من 70 محل ، كما سيقام على هامش الفعاليات إقامة ثلاث بطولات بحرية في " صيد السمك، وصيد اللؤلؤ والغوص " إضافة الى مشاركة 150 متطوع في تنظيم المهرجان .