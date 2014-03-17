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أخبار مصورة

معهد طيران القوات البرية بالقصيم يخرج عدداً من الدورات معهد طيران القوات البرية بالقصيم يخرج عدداً من الدورات الاثنين 15 جمادي الأول 1435 هـ - 17 مارس 2014
أمير منطقة الباحة رعى حفل تخريج الملتحقين بالدورة الحتمية الخاصة بالقطاعات الأمنية أمير منطقة الباحة رعى حفل تخريج الملتحقين بالدورة الحتمية الخاصة بالقطاعات الأمنية الاثنين 15 جمادي الأول 1435 هـ - 17 مارس 2014
أمانة المدينة المنورة تطلق غداً مهرجان الزهور الرابع أمانة المدينة المنورة تطلق غداً مهرجان الزهور الرابع الاثنين 15 جمادي الأول 1435 هـ - 17 مارس 2014
20 مهرجاناً وفعالية سياحية تشهدها مناطق المملكة خلال إجازة منتصف الفصل 20 مهرجاناً وفعالية سياحية تشهدها مناطق المملكة خلال إجازة منتصف الفصل الاثنين 15 جمادي الأول 1435 هـ - 17 مارس 2014
إجراء أول عمليات القسطرة العلاجية بمركز القلب بمنطقة حائل إجراء أول عمليات القسطرة العلاجية بمركز القلب بمنطقة حائل الاثنين 15 جمادي الأول 1435 هـ - 17 مارس 2014

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