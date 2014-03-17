أرامكو تستقطب 1000 طالب في أسبوع المرور بجدة

أستقطبت أرامكو السعودية اكثر من 1000 طالب في ختام فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثلاثين بعنوان (غايتنا سلامتـك) في مركز التدريب التابع للشركة بجدة.

كما نظمت 10 محاضرة توعوية وتثقيفية عن السلامة والقيادة الوقائية من خلال أخصائي الشركة عن ( غايتنا..سلامتك.. والتجمهر..وإساءة أستخدام أكتاف الطريق والهاتف الذكي.. والقيادة والسرعة الزائدة) بالاضافة الى جهاز المحاكاة بإستخدام حزام الأمان الذي حظي على إقبالاً كبيراُ من قبل الشباب ، كما تم توزيع العديد من المطبوعات والكتيبات التوعوية في هذه الفعاليات.

وقال مدير شؤون أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية سمير بن عبدالله نصر الدين أن مشاركة الشركة في أسبوع المرور الخليجي تاتي في إطار حرصها على تعزيز الشراكة المجتمعية وغرس مفاهيم الثقافة المرورية لدى كافة شرائح المجتمع، حتى نصل إلى مجتمع آمن .

وأشاد بمشاركات ارامكو السعودية في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد بمنطقة جازان والذي أفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة وعرض لاول مرة الحديقة المرورية التي جذبت الاطفال وهي عبارة عن مدينة مصغرة للأطفال بشوارعها وميادينها وإشاراتها الضوئية، وتهدف إلى تدريب الأطفال على مفاهيم القيادة الآمنة عن طريق اللعب والمرح في قالب تعليمي، يلتزم من خلاله الأطفال بقواعد السلامة من ربط حزام الأمان، التوقف عند الإشارة، واحترام حقوق المشاة وغيرها .

كما شاركت الشركة في محافظ الطائف بحضور المحافظ فهد بن معمر، وجسدت مشاركة الشركة ودورها في توعية المجتمع وقدمت العديد من المطبوعات التوعوية.

ولفتت أرامكو السعودية في محافظة ينبع مشاركتها من خلال معرض مصاحب ومحاضرات توعوية بعنوان (ثقافة قيادة السيارة التحديات والحلول) .