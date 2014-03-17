آلاء البحري.. أول سعودية تصنع عيناً

بعد أن شاهدت أخصائية العيون آلاء البحري أحد أقربائها يعاني من شكل عينه التي فُقدت في حادث مروري، عزمت على التعلم في كيفية صناعة العين الصناعية وتلوينها، وقامت بذلك بعد أن درست في أحد المراكز المتخصصة بإسبانيا.

وقالت البحري لـ"العربية نت" إنها أنشأت مركزاً متخصصاً لتصنيع العيون يدوياً والذي يعتبر أول مركز متخصص في السعودية، حيث نجحت في مساعدة أكثر من 300 مريض خلال سنتين، يحتاجون الى أعين صناعية.

وأكملت الأخصائية أن هذه العيون هي عيون تجميلية فقط، لا ترى ما حولها، ويراها الآخرون بأنها حقيقية، فهي تصنّع من مواد ممزوجة لا تضر بالجسم أو حتى فتحة العين، يستغرق مدة صناعتها من أسبوعين إلى شهر بحسب عمر المريض وحالته.

وأوضحت أنها تواجه صعوبات مع وزارة الصحة من حيث التصنيف، كون هذا التخصص جديداً وفريداً من نوعه، ولم يسبق لأحد أن قام بعمله، حتى في أكبر المستشفيات سواءً الحكومية أو الخاصة، وهي تسعى جاهدة إلى أن يكون مصنفاً ومتاحاً أمام الأطباء والأخصائيين الراغبين في دراسة هذا التخصص وتنفيذه بالمملكة.