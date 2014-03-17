الثعابين توقف الدراسة بمدرسة بنات بتيماء

بيّن الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، العقيد ممدوح العنزي، أن غرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة تيماء والتي تبعد عن منطقة تبوك ٢٦٠كم، تبلغت عن وجود ثعبانين في فناء المدرسة الابتدائية الثالثة للبنات.

وأوضح العنزي أن فرق الإنقاذ توجّهت للمدرسة، وتم إخلاء المدرسة من الطالبات والمعلمات، حيث تم العثور على عدد من الثعابين وقتل أحدها ويبلغ طوله متران فيما لايزال البحث جارياً لتأكد من عدم وجود آخرين ومسح جميع المدرسة وخلوّها من هذه الزواحف.

وذكر الناطق أنه لم يعرف ما سبب وجود هذه الثعابين، إن كانت أتت من الخارج، أو قام أحد بإحضارها.

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