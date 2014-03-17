الحكم على أحد مثيري الشغب في القطيف بالسجن 7 أعوام

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لسبع سنوات على متهم أدين بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم الالتزام بالمواطنة الصالحة من خلال مشاركته في مظاهرات وتجمعات لمثيري الشغب في محافظة القطيف، وترديد العبارات المناوئة للدولة وعرقلة الطريق العام، ورمي رجال الأمن بعبوة بنزين حارقة، ومنع رجال الأمن من القيام بمهامهم من خلال رميه حجراً من مكان بعيد باتجاههم، ولم يثبت لدى القاضي سوى ذلك من التهم الواردة في الدعوى.

وكان المتهم قد اعترف بقيامه بترك عبوة البنزين وإرجاعها إلى الصندوق وأنه أخذها مجاملة لأحد الحاضرين في أعمال الشغب، وأنه كان في مظاهرات سابقة يدعو إلى عدم الاعتداء على رجال الأمن، ومن شدة ارتباكه عند سماع صوت إطلاق النار رمى الحجر في مكان بعيد ولم يقصد إيذاء رجال الأمن، وهرب مباشرة من الموقع ولم يبق مع المشاركين في الشغب وأنه لا يعرفهم.

وأخذت المحكمة بإقرار المتهم في جوابه من التزامه بالمواطنة الصالحة واللحمة الوطنية ونبذ ما يثير الفوضى والإخلال بالأمن، قبل إصدار الحكم.