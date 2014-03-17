الشرطة تعثر على وافد مقتولاً داخل عمارة

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد بندر الايداء في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن مركز شرطة الفيصلية بعرعر تبلغ صباح اليوم عن وجود شخص متوفي داخل عمارة تحت الانشاء شمال المنصورية".

وأضاف :"وبعد تلقي البلاغ تم انتقال فريق التحقيق والمعاينة المكون من المختصين من المركز والادلة الجنائية وعضو هيئة التحقيق والطبيب الشرعي للموقع ووجدت جثة رجل وافد اسيوي ٣٢سنة ملقي على الارض داخل حوش المنزل ووجد به عدة طعنات بمقدمة الصدر والظهر وتم رفع الاثار المادية وحفظ الجثمان بثلاجة الموتى تمهيداً للكشف الطبي الشرعي ولايزال التحري والبحث مستمر لمعرفة ملابسات وفاته".