جدة تحتضن "زرياب" في ليلة طربية شرقية

أحد أساطير التمدن والحضارة في الموسيقى أيام حكم العرب في بلاد الأندلس, إسبانيا حالياً, يعرفه التاريخ باسم "زرياب", وتعرفه الموسيقى بصاحب "الوتر الخامس" لآلة العود, ومبدع فن الموشحات, استقر مؤخراً في مدينة جدة على شكل فرقة موسيقية إسبانية وليلة من التاريخ والطرب, وجمهور أكبر من صالة صاحبة الضيافة جمعية الثقافة والفنون بجدة.

الفنان الإسباني ادواردوا بانيجيو، رئيس الفرقة الإسبانية والذي حضر وبرفقته اثنان من عشاق "زرياب" نصاً وعزفاً تشاركوا جميعاً في تقديمه من خلال العديد من المقطوعات الموسيقية التي تنتمي إلى روح أحد رموز الموسيقى الشرقية الموسومة باسم "زرياب".

الوافر شيخ الدين، عربي من أصول سودانية وجنسية إسبانية أحد أعضاء الفرقة الموسيقية رهن حياته لإعادة إحياء زرياب طربياً, ليلتها لم يتخل عن اللباس العربي التقليدي أثناء عزفه على آلة العود الشرقي وبصوت شجي جعل كل من اتخذ مقعده في قاعة العرض يتمسك بمسؤوليته تجاه موروث الموسيقي العربي "زرياب".

بينما جزء كبير من حياة الأسطورة "زرياب" في تصميم الأزياء وتدريس الموسيقى وفنون الاتيكيت لا تزال غائبة عن العرب رغم أنه موصوف تاريخياً بأنه ساهم بترقية الذوق العام أندلسياً إلى حين وفاته العام 845 ميلادية.

وكأن تاريخ "زرياب" يعيد نفسه, فهذه الفرقة كان مقرر لها أن تعزف مقطوعاتها ضمن فريق الجناح الإسباني في معرض الكتاب المقام قبل عدة أيام في الرياض إلا أن بوصلة اتجاهها تحولت إلى جدة والتي استقبلتها بحفاوة تكشف عن سر قدرتها في إنتاج أكبر عدد من الفنانين السعوديين وأفضلهم.

