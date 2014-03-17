حقيقة السمك الذي ظهر أثناء أمطار حائل

كشف مدير عام النظافة والإصحاح البيئي بأمانة منطقة حائل، دكتور عايد الخضير، حقيقة السمك الذي ظهر أثناء الأمطار التي هطلت على منطقة حائل الأسبوع الماضي.

وقال لـ"العربية نت" إنه "منذ 14 سنة وأثناء ظهور حمى الضنك في المنطقة الجنوبية ثم انتشارها في بعض مناطق المملكة، قامت أمانة منطقة حائل بعمل احترازات أولية لعدم وصول الحمى الى المنطقة، حيث قامت بتسوير البحيرات الطبيعية التي تصب فيها مياه الأمطار عن طريق صرف خاص بها، وهي 3 بحيرات: "البادية، الخماسية، السمراء"، وجلبت قرابة 1000 سمكة من إحدى الشركات الزراعية في المنطقة ووزعتها على تلك البحيرات لمكافحة البعوض، حيث إنه كما هو معروف أن البعوض يتكاثر في الأماكن المائية الرطبة، ويقوم السمك بالتغذية على بيض وشرنقة البعوض".

وأضاف أنه مع مرور الزمن "لابد أن السمك قد تكاثر، فأثناء الأمطار الغزيرة الأخيرة طفح السمك من هذه البحيرات عن طريق الأنابيب الخاصة بصرف السيول"، منوهاً بعدم صحة ما تم تداوله من أن هذه الأسماك تعيش في مجرى صرف صحي، أو أنها أتت من مياه البحار أو سقطت مع المطر".

وأشار الخضير إلى أن أمانة منطقة حائل تتابع كل ما هو متعلق بالبيئة وإصحاحها، وتناشد المواطنين والمقيمين المحافظة على البيئة دون إحداث ضرر لها أو إهمالها.