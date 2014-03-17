إغلاق 82 مطعماً مخالف في مكة المكرمة

اغلقت أمانة العاصمة المقدسة (82) محل من المطاعم والكافتيريات كانت غير مستوفية للاشتراطات الصحية وأسفرت الحملة التصحيحية للمنشآت المتعلقة بالصحة العامة في غلق هذه المحال ومصادرة العديد من الخالفات التي تواجدت داخلها خلال اليوميين الماضيين .

وقال الدكتور محمد هاشم الفوتاوي مدير عام صحة البيئة"ان الفرق الميدانية توزعت على المحاور الرئيسية وشملت في هذه الفترة بلديات العتيبية والشرائع وبحرة واجياد وتم تفتيش المحلات من خلال 10 فرق ميدانية مدعومة بعدد من عمال النظافة والسيارات والضواغط وأحدث الاجهزة الخاصة بالكشف على صلاحية المواد الغذائية وسلامة العاملين بالمحلات .

وأشار الى انه تم رصد العديد من الملاحظات والمخالفات المتنوعة والتي شملت مخالفات الاشتراطات الصحية للمبانى والتجهيزات وعرض المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وسوء الاواني والمعدات المستخدمة ووجود حشرات وقوارض وتدني مستوى النظافة الشخصية للعمالة اضافة الى عدم تجديد بعض رخص المحلات .

من جانبه قال سمير الزيادي مساعد مدير عام صحة البيئة" انه تم خلال اليوميين الماضيين في نطاق البلديات المذكوره مصادرة واتلاف (4306) كيلو جرام و(1215) لتر وجميعها من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومخزنة بطرق سيئة ومعادة التجميد ومنتهية الصلاحية ، كما تم إتلاف أكثر من (8000) قطعة من الاواني والمعدات غير الصالحة للاستخدام .



