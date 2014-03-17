شرطة جدة تضبط عصابة منازل جنوبي المحافظة

ضبطت شرطة جدة تشكيلاً عصابياً مكون من تسعة أشخاص من جنسيات عربية وإفريقية، تورطوا في أعمال سلب ونهب لمنازل ومحال تجارية العام الجاري في عدد من أحياء جنوبي جدة.

وأكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطيه القرشي بأن : "الجهات الأمنية بشرطة جدة، فور تبلغها في وقت سابق بوقوع جرائم سرقات من منازل ومحلات تجارية، خلال هذا العام في عدد من الأحياء الجنوبية بجدة، شكلت فرقاً للبحث الجنائي وتعاملت مع تلك البلاغات بتوجيه من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد العزيز الصولي، عبر وضع خطط أمنية وتكوين فريق عمل أمني لعمليات البحث والتحري، وتقليص دائرة الاشتباه، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبد الله القحطاني، والتي أسفرت بفضل من الله وتوفيقه، بالقبض على تشكيل عصابي مكون من تسعة أشخاص من جنسيات عربية وافريقية، تتراوح أعمارهم بين الــ 16 والــ 35 عاماً، متهمين بسرقة ذهب ومجوهرات ومبالغ مالية وأجهزة إلكترونية وأجهزة أتصالات ذكية.

وأكد المقدم القرشي بأنه بعد إجراء التحقيقات الأولية مع المتهمين، تم تسجيل اعترافهم بتورطهم في 21 حادثة سرقة، فيما تم التحفظ عليهم لإستكمال إجراءات التحقيق، وكشف مدى تورطهم بحوادث أخرى من عدمه، تمهيداً لإحالتهم وملف القضية لجهات الاختصاص.

