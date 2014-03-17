ضبط شاب آسيوي قتل وافداً بدفعه على الأرض في مكة

ضبطت شرطة العاصمة المقدسة وافداً آسيوياً في الــ 20 من عمره، وتم إيقافه تمهيدا لإحالته وأوراق القضية لجهات الإختصاص، وذلك نظير تورطه في قتل أحد الوافدين من بلده في عقده الثالث، أمس الأول السبت في مكة المكرمة.

وأكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي أن التحقيقات الأولية مع الجاني ومعرفة حيثيات القضية، أثبتت، بناء على اعتراف الجاني، بأنه دفع المجني عليه، إثر خلاف بينهما، ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بالأرض ومن ثم وفاته.

وأشار القرشي إلى أن الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة كانت تبلغت أمس الأول عن وجود شخص متوفي في إحدى الشقق السكنية في حي دحلة الرشد بالعاصمة المقدسة، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصين من شرطة اجياد وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام وخبراء الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للموقع، وبعد إجراءات المعاينة اتضح بأن المتوفي لم تلاحظ عليه آثار إصابات على جسده، فيما تشير التحقيقات الأولية بأن الحادثة جنائية، كما تم نقل الجثمان الى المستشفى لاكمال اللازم.

وأوضح ان : "مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد العزيز الصولي وجه بسرعة إجراء عمليات البحث والتحري، لكشف هوية الجاني، وذلك بمتابعة من مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عساف القرشي والتي أسفرت بعون من الله وتوفيقه من القبض على المتهم في أقل من 48 ساعة، بعد هروبه لأحد الأحياء الشمالية في محافظة جدة".

