عشريني يقتل نفسه في الطائف

أطلق مواطن عشريني النار على نفسه من مسدس كان بحوزته، أمس السبت في محافظة الطائف.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطيه القرشي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف تبلغت عن وجود شخص متوفى بداخل إحدى الاستراحات، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون من مخفر شرطة السر وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام وخبراء الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للموقع، ومن خلال إجراءات المعاينة والفحص اتضح أن المتوفى شاب سعودي الجنسية يبلغ من العمر 25 عاماً، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب وفاته نتيجة إطلاق النار على نفسه من مسدس.

وأكد المقدم القرشي أنه تم التحفظ على الجثمان ونقله للمستشفى لإكمال الفحوص من قبل الطبيب الشرعي، كما تم تحريز السلاح المستخدم في الحادثة، وإحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بغية استكمال مجريات التحقيق بحكم الاختصاص.