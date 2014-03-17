فتح باب الترشح لجائزة المملكة للإدارة البيئية الـ 6

أعلنت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن فتح باب الترشيح لـ "جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية" في دورتها السادسة.

وأوضحت الرئاسة، في بيان صحفي تسلمت "العربية.نت" نسخة منه، أن الجائزة التي توزع كل عامين وتبلغ قيمتها (1,237,500 ريال )تهدف إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الإدارة البيئية، وتشجيع القطاعين العام والخاص نحو استخدام الأساليب والممارسات والتقنيات النظيفة، للحفاظ على البيئة والحد من استنزاف مواردها الطبيعية، وترسيخ وتبني المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي، وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة في مؤسسات وأجهزة القطاعات العربية العامة والخاصة والأهلية، وتحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، لتحقيق مستوى مرتفع لجودة حياة الشعوب العربية وحق كافة الأجيال العربية في بيئة نظيفة.

وتنقسم هذه الجائزة إلى أربعة فروع أولها يتمثل في أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، والثاني يهتم بأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية، فيما يهتم الفرع الثالث منها بأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص، ورابع هذه الفروع هو أفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية.

وتمنح الجائزة وفق معايير محددة وبعد استيفاء متطلبات التأهيل والجدارة، ويتاح التنافس الحر لكافة المعنيين بالإدارة البيئية، سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو مؤسسات أو منظمات أو شركات أو هيئات أو جمعيات و غيرها، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية ( غير حكومية ).

ونوهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أنه يمكن معرفة شروط الترشيح للجائزة عبر الدخول على الرابط التالي : http://www.arado.org.eg/homepage/ ، وهو الموقع الالكتروني الخاص بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية.