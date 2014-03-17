كلية في جدة تستقطب المبتعثين بعد تأسيسها لمستشفى

كشف عميد كلية طب الأسنان الدكتور محمد بن مصطفى بياري أن كلية طب الأسنان وبالرغم من عمرها القصير الذي لا يتجاوز الخمس سنوات اقتحمت لكل ماهو جديد ومميز ويخدم هذا الوطن في مجال التعليم والتدريب والعلاج بطب الأسنان.

وأوضح لـ"العربية.نت":" الكلية حققت الكثير من الانجازات منها انشاء " مستشفى الأسنان التعليمي " وهو الأحدث من نوعه على مستوى المملكة بأكثر من 75 عيادة تعليمية واستشارية تخصصية يدار بنظام رقمي متطور والاستثمار بالكوادر الوطنية من اطباء وطبيبات الأسنان حيث تم تعيين أكثر من 70 معيد ومعيدة من الكفاءات المتميزة وابتعاث أكثر من 50 منهم إلى أفضل وأرقى الجامعات العالمية واستقطاب العديد من المتميزين المبتعثين على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي".

وتأتي تصريحاته بعد انطلاق فعاليات " ملتقى الابتكار في طب الأسنان " أمس في جدة، ويعتبر أول ملتقى طبي على مستوى الشرق الأوسط يتخصص في نقل التقنية الحيوية والاقتصاد المعرفي في مجال طب الأسنان، بمشاركة كوكبة متميزة من الباحثين، وأكثر من ثلاثين شركة متخصصة في قطاع طب الأسنان، إضافة إلى مجموعة من الفرق التطوعية النشطة في مجال التوعية الصحية وخدمة المجتمعِ .

وأوضح بياري أن الملتقى وبمحاضراته العلمية العشر المقرره وكذلك الفعاليات المصاحبة له من أهم المناسبات التي تنظمها الكلية هذا العام في اطار تنفيذ وتحقيق رؤية وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتحول إلى الاقتصاد والمجتمع المعرفي المعتمد على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال ونقل التقنية المتقدمة إلى المملكة وذلك بما يعزز مكانتها اقليميا وعالمي. مشيرا إلى أن الملتقى يعد نقطة تحول جديدة في اقامة المؤتمرات والملتقيات واللقاءات العلمية بمجال طب الفم والأسنان للانطلاق إلى آفاق أرحب وأوسع من مجال التخصص التقليدي إلى مجالات الاختراعات والابداعات التي تخدم هذا المجال بشمولية أكبر وبصفه عامة في إطار عالم متحول .