مجلس الوزراء: يجدد استهجان السعودية لتصريحات المالكي

جدد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، استهجان السعودية لتصريحات نوري المالكي,. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيان للمجلس بعد أن عقد جلسته الاسبوعية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز أن المجلس جدد مجدداً استهجان المملكة واستغرابها للتصريحات العدوانية غير المسؤولة التي عبر عنها رئيس الوزراء العراقي، واتهم فيها المملكة جزافاً وافتراءً بدعم الإرهاب في العراق في محاولة لقلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات الحكومة العراقية في الداخل.

وأضاف خوجة أن المجلس على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ومن أبرز ملامح النظام الأساسي للمنظمة هو إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة ، وخاصة في المحافل الدولية التي تشارك فيها ، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها في مجتمعات الدول الأعضاء ، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات في مجالات تنمية المرأة في الدول الأعضاء . وتتكون موارد المنظمة من مساهمات الدول الأعضاء في هذه المنظمة بحسب حصصها المعتمدة والتي تحدد طبقاً لنسبة مساهمة كل دولة في ميزانية الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، والمعونات والهبات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية.

من جهة أخرى زار الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مستشفى قوى الأمن بالرياض للإطمئنان على صحته إثر العارض الصحي التي تعرض له ، وقد تمنى له الشفاء العاجل .