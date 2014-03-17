وفاة شخصين وإصابة 4 في حريق شقة بجدة

لقي طفل وشاب مصرعهما مساء اليوم إثر حريق شب في شقة بمبنى مكون من طابقين، فيما أصيب أربعة آخرون نقلوا على إلى المستشفى .

و‏‫أوضحت مصادر مطلعة أن غرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة تلقت في تمام الساعة 4:2 عصر اليوم بلاغاً عن حادث حريق في شقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من دورين في حي الأجاويد بجنوب جدة، وفي حينه تم تحريك 4 فرق إطفاء تساندها فرق إنقاذ وكمامات.

وباقتحام الموقع من قبل فرقة الكمامات اتضح وجود 4 إصابات تم إنقاذهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم في الموقع ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.