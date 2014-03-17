"الاستئناف" تصادق على سجن مالك قناة فضائية 12 عاماً

صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم السابق الصادر بحق مالك قناة فضائية بالسجن لمدة 12 سنة، ومنعه من السفر 20 عاماً، ومنعه أيضاً من الظهور في كافة وسائل الإعلام بعد انتهاء محكوميته في السجن.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة أدانت المتهم بحضوره والمدعي العام وممثلين وسائل الإعلام بـ"الافتيات على ولي الأمر والخروج عليه عن طريق برنامجه على شبكة الإنترنت، وإثارة الفتنة بين المجتمع، والنيل من هيبة الدولة وكافة مؤسساتها، وتشويه سمعتها وادعائه أن الإرهاب والقاعدة صناعة سعودية ومن إصدار المملكة، وأن المملكة أهانت المقيمين فيها وسلبت حقوقهم"، فضلاً عن "إنتاج وتخزين وإرسال فقرات ذلك البرنامج والتي من شأنها المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية".

كما أدانت المحكمة المدعى عليه بـ"اتصاله بجهة معادية للسعودية حينذاك (النظام الليبي السابق) وتلقيه منها مبلغاً مشبوهاً وقدره 1.8 مليون دولار أميركي". ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة نهائياً وغير قابل للاستئناف.