800 سرير في المستشفيات للمرضى النفسيين

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن 36% من أسرّة المستشفيات الجديدة التي يجري تأثيثها وتجهيزها حالياً في عدد من المناطق السعودية، تم تخصيصها للمرضى النفسيين.

وقالت في بيان لها: "يجري حاليا تأثيث وتجهيز 11 مستشفى عاما وتخصصيا وبرجا طبيا تصل سعتها السريرية 2200 سرير، منها 800 سرير موزع على أربعة مستشفيات نفسية تم إنشاؤها في حائل والخرج وتبوك ونجران".

وأوضح وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح المزروع في البيان أنه تم اعتماد 990 مليون ريال ضمن ميزانية العام المالي الحالي 1435/1436هـ لتأثيث وتجهيز عدد من المشاريع لمستشفيات وأبراج طبية تغطي معظم مناطق المملكة.

وأضاف المزروع أن هذه المستشفيات: "تتراوح سعتها ما بين (100 – 500) سرير حيث تشمل تأثيث وتجهيز مستشفى حائل العام (500) سرير، مستشفى شمال الرياض (200) سرير، البرج الطبي بمستشفى عرعر المركزي (200) سرير، ومستشفى الملك فهد في بريدة (200) سرير. ومستشفى الليث (100) سرير، ومستشفى الأمير محمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية بالقطيف (100) سرير، ومستشفى الولادة والأطفال في بيشة (100) سرير".