إنقاذ امرأة حاولت الانتحار غرقاً في الشرقية

حاولت امرأة، ظُهر اليوم الثلاثاء، الانتحار غرقاً بعدما حاولت السباحة في منطقة ممنوعة على كورنيش الدمام.

وتعود التفاصيل، بحسب ما تحصلت عليه "العربية.نت"، إلى أن امرأة في العقد الثالث من عمرها قدمت إلى الكورنيش بواسطة سيارة أجرة، ومن ثم وقفت على الصخور المتواجدة على الشاطئ وخلعت عباءتها ورمت بنفسها إلى البحر، رغم أنها منطقة ممنوع فيها السباحة، لكن أحد المواطنين شاهدها فقام بإبلاغ حرس الحدود والإسعاف.

وبعد مشاهدة المرأة دوريات حرس الحدود والإسعاف بعد وصولها إلى الموقع طلبت منهم عدم الاقتراب؛ قائلة إنها ترغب في الانتحار، وبعد محاولات عدة نجحت دوريات حرس الحدود في انتشالها من البحر، ومن ثم إسعافها، ولم يتم التعرف على جنسيتها.

وقال الناطق الرسمي لحرس الحدود في الشرقية، العقيد خالد العرقوبي، إنه تم نقل السيدة إلى أحد المستشفيات في مدينة الدمام، حيث اتضح أنها تعاني من اعتلالات نفسية.