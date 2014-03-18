إنقاذ شاب علق في جبل ارتفاعه 40 متراً

تمكنت فرق الدفاع المدني مساء أمس من إنقاذ شاب علق في جبل المسمى غرب محافظة موقق بمنطقة حائل.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، الرائد نافع بن الحربي، إن فرق الدفاع المدني تمكّنت من إنقاذ شاب "علق في جبل (المسمى) غرب محافظة موقق على ارتفاع يقدر بنحو 40 متراً عن مستوى سطح الأرض.

وأضاف أن أحد إخوة المحتجز تقدم ببلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني يفيد باحتجاز أخيه أثناء تسلقه للجبل وعدم قدرته على النزول، ما استدعى انتقال فرق الإنقاذ للموقع من مركز الدفاع المدني بمحافظة موقق تساندها فرق إضافية من مدينة حائل مزودة بمعدات الإنارة، وتم إخراجه بصحة جيدة.