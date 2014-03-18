السعودية: تحديث "حافز" شهرياً مقابل 50 ريالا

يستطيع الآن المسجلون في برنامج حافز صعوبة البحث عن عمل أو إعانة البحث عن عمل، ضمان عدم خصم مخصصاتهم الشهرية في حال عدم تسجيل دخولهم الأسبوعي لموقع حافز بواسطة طريقتين الأولى أن يقوم بذلك هو بنفسه بشرط أن لا ينسى والثانية عن طريق أناس ينشرون إعلاناتهم في "تويتر" ومواقع أخرى يقومون بتسجيل الدخول بدلاً عنهم أسبوعياً مقابل 50 ريالا.

وينشر أشخاص أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني لمن يرغب من المسجلين في برنامج حافز توكيلهم في الدخول بدلاً عنهم بشكل أسبوعي لموقع برنامج حافز وتحديث البيانات حتى لا يتسبب الإهمال أو نسيان الدخول للموقع في خصم مائتي ريال من مخصصاتهم الشهرية ويتعين عليهم عند ذلك أن يقوموا بتزويد هؤلاء الأشخاص الموكلين عنهم بأرقام هوياتهم وأرقامهم السرية في الموقع.

وقال تيسير المفرج المتحدث باسم صندوق تنمية الموارد البشرية وبرنامج حافز لـ"العربية نت" أن البرنامج قام برصد هؤلاء المعلنين سواء في "تويتر" أو في مواقع إلكترونية أخرى وقام برفع تقرير كامل للجهات الأمنية ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم ضد من وصفهم المفرج بالمحتالين.

وأضاف المفرج أن البرنامج لا يطلب من المسجلين تحديثا أسبوعياً لبياناتهم ولكن يطلب منهم الدخول أسبوعياً لمدة لا تتجاوز نصف دقيقة لإلقاء نظرة على ملف المتقدم في حال وجود فرصة وظيفية أو دورة تدريبية مهمة مشيراً إلى أن البرنامج يحذر المتقدمين من الوقوع في فخ المحتالين وعدم إعطائهم أرقام هوياتهم ومعلوماتهم السرية الأخرى، لأن هذا يعتبر خرقا لخصوصياتهم قد يترتب على ذلك مشاكل هم في غنى عنها.

وعانى مستفيدون من مخصصات برنامج حافز المالية خلال دورة البرنامج الأولى والثانية من تقليص مخصصاتهم المالية بسبب تأخرهم في تسجيل دخولهم إلى موقع البرنامج بشكل أسبوعي قبل أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بمسح مخالفات 34.700 من المستفيدين الذين تقلصت مخصصاتهم المالية خلال الأشهر الماضية شرط أن لا يكرروا مخالفاتهم في عدم الدخول بشكل أسبوعي إلى الموقع.

