جولة جوية على جدة للرجال والنساء بـ300 ريال

أطلق في مدينة جدة مؤخراً خدمة تجارية تهدف إلى تعريف السكان والزائرين على المدينة من الجو، وذلك عبر الطيران الشراعي.

وقال الكابتن طيار محمد النجار، أحد مؤسسي المشروع لـ"العربية.نت"، إن خدمات الطيران الشراعي السياحي تمتلك مستقبلا مفتوحا على احتمالات نجاح كبرى.

وأضاف أن "سعر تذكرة الجولة أخذ من المؤسسين مساحة جدل حتى استقر على سعر نعتقد أنه عادل، وهو 300 ريال للجولة الواحدة، مشيراً إلى أن الزمن المخصص لكل جولة يقارب نصف ساعة من التحليق، مؤكداً أن حجم المتعة أكبر من قيمة التذكرة بكثير.

وأكد أن المشاركة تخضع إلى اشتراطات ومعايير صحية وعمرية يخضع لها النساء والرجال.

وأشار النجار إلى أن رغبة المواطنين والزائرين في المشاركة بجولات سياحية جوية في أجواء جدة تعطي مؤشرات مبهجة تجاه استقرار الخدمة وقابليتها للتوسع داخل جدة أو في مدن سعودية أخرى، مضيفاً "لاحظنا عودة بعض الوجوه لتكرار التجربة بشكل روتيني".

بدورها أوضحت "بيان قيراط" بعد أن جالت عبر الطيران الشراعي: "أعيش في جدة منذ مولدي، لم أرها بهذا الجمال من قبل، سأعود قريباً لتكرار التجربة". وتابعت "قتلني التردد والخوف قبل الصعود للطائرة، لكن هناك في السماء أدركت أنني كدت أحرم نفسي من متعة غير قابلة للوصف إلا بالصراخ، وتكرار يا الله يا الله".