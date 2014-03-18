حملات أمانة جدة على المطاعم تغلق 49 موقعاً مخالفاً

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال ثلاثة أيام 49 مطعما وكافتيريا فيما أنذرت 74 منشأة من أصل 224 موقعاً شملتها الحملة الرقابية المكثفة في نطاق ثلاث بلديات فرعية (الشرفية, البلد, الجامعة).

وكانت أمانة جدة ممثلة في إدارة رقابة الأسواق قد بدأت بحملة مشتركة مع منسوبي قسم الأسواق ببلديات الشرفية والبلد والجامعة كمجموعة واحدة للتفتيش على المطاعم في نطاق كل بلدية من هذه البلديات والتصحيح الفوري للمخالفات الصحية, وأسفرت عن ضبط مخالفات صحية عديدة ومن ذلك سوء حفظ المواد الغذائية ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين وسوء تداول المواد الغذائية وعرض مواد غذائية مجهول المصدر وتدني مستوى النظافة وعدم تغطية حاويات القمامة بالإضافة لمخالفة المبنى ومخالفة التجهيزات وضبط عمال ليس لديهم شهادات صحية وتدني مستوى النظافة الشخصية لكثير من العمالة, كما رصد المراقبون مواد غذائية محضره من اليوم السابق ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة محافظة جدة أن جولات الفرق الرقابية المشتركة شملت شارع التوبة في نطاق بلدية الشرفية إذ تم المرور علي عدد ٧٢ محلا واشعار ٣٥ واغلاق ١١ موقعا, وضبطت الفرق منزلا شعبيا في حي الشرفية يتم بداخله تحضير لحم برجر فاسد أتلف على الفور وبلغت الكمية المتلفة حمولة 2 قلاب ووانيت, وفي شارع الملك خالد بنطاق بلدية البلد تم المرور على 64 محلا وإشعار 39 وإغلاق 22 موقعا, وضبط أثناء ذلك معمل معجنات في شارع ابها داخل حي شعبي يقوم بتصنيع و تجهيز المعجنات و لوحظ ان الموقع يفتقر ﻷدنى الاشتراطات الصحية من حيث التجهيزات والمبنى ومساحة المحل وتخزين المواد الغذائية بشكل ملوث للمادة الغذائية المصنعة داخل المحل, كما ضبط موقعين مطابخ شعبية بداخل الحي يوجد بها حضائر اغنام ومسلخ بدون رخصة ويفتقر ﻷدنى الاشتراطات الصحية من حيث المبنى والتجهيزات و العمالة الغير نظامية كما تم إتلاف عدد 3 ضواغط لحوم محضرة من اليوم السابق ومعجنات اعدت من مواد مجهولة المصدر وفي مكان ملوث.

وفي نطاق بلدية الجامعة شملت الجولات الرقابية ثلاثة شوارع وهي الجامعة وباخشب وعبدالله السليمان وتوزعت ١١ فرقة بمشاركة شركة النظافة المجهزة بالاليات والافراد البالغ عددهم ٣٢ عاملا و٤ مشرفين ' حيث تم رصد العديد من الملاحظات والمخالفات وتم المرور على عدد ٨٨ محلا وأغلق ١٦ موقعاً بأشراف الادارة العامة للتراخيص ورقابة الاسواق في الأمانة, كما أتلفت مواد غذائية مجهولة المصدر تقدر بنحو ١٠٠ كيلو وأتلفت العديد من الاواني والمعدات غير صالحة للاستخدام وتم حجز عدد ١ سيارة تقوم بتوزيع المياه الصحية تحت أشعة الشمس مباشرة بالإضافة إلى ضبط عامل يقوم بتوزيع المواد الغذائية لايحمل كرت صحي ويتبع لشركة شهيرة.