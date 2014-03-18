كسوة الكعبة تقطع شوطاً كبيراً من الإنتاج

قطعت كسوة الكعبة المشرفة مرحلة متقدمة من الانتاج، حيث يعتبر ذلك سابقة فريدة، كما يطلق عليها القائمون على نسجها وتطريزها من حيث سرعة العمل وانتظام المدة.



وأنهى صناع ثوب الكعبة الشريفة جوانب الكعبة الثلاثة, والبدء الان في الجانب الرابع، حيث يمثل ذلك نجاحاً موفقاً في عملية سير عجلة الانتاج العام في أقسام المصنع.



وأوضح لـ"العربية.نت" مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجوده آلية العمل التي انتهجتها الادارة في الوصول الى فترة زمنية منتظمة في سير العمل وإنهاء جزء كبير من حياكة الثوب.



وقال باجوده: "الشباب هم السواعد المنتجة الوثابة المحبة لهذه المهنة التي يضاهون بها غيرهم من المهن والوظائف الأخرى, وبالنسبة للوقت هو فعلاً يشكل للمسؤول الأول الذي يتابع ويجتمع بنا أولاً بأول الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وجميع أفراد الإدارة هاجساً إذا لم نسيطر عليه من حيث المواظبة في العمل والتركيز والاستمتاع الذي يوفر بدوره جماليات الكسوة التي يشاهدها الطائف بالبيت الحرام".



وأضاف: "تم الانتهاء من بعض جوانب الكسوة والتي تمثلت في "جهة الحِجر ومقاسها 10.29 متراً، وباب إبراهيم ومقاسها 12.74 متراً، والركنان ومقاسهما 10.78 متراً".



وتابع قائلا: "ويتبقى لنا الملتزم الذي شرع الزملاء في العمل عليها ومقاس القماش في هذا الجانب 12.25 متراً الى جانب قطعنا ما نسبته 70% من قسم المذهبات التي تشتمل على عدد 16 قطعة من الحزام التي تحيط بالكعبة 47 متراً وأخرى ما تحت الحزام عدد 6 قطع متوسطة الطول الى جانب عدد 16قنديلاً و 4 قطع من سورة الاخلاص التي توضع في أركان الكعبة الى جانب طبعاً أكبر قطعة إهداء خادم الحرمين الشريفين من جهة الملتزم اضافة الى ستارة باب الكعبة التي يقدر ارتفاعها بـستة أمتار ونصف المتر بعرض ثلاثة أمتار ونصف المتر".



هذا وقد شرع المختصون في صناعة الكسوة في معاينة الجوانب التي تم الانتهاء منها وتفقدها من حيث جودة الإنتاجية والكشف النهائي قبل أن تأخذ طريقها للحفظ.