ما أرخص الإنسان؟

لم تزل أعاجيب اللجنة الطبية المكلفة بتقدير الغرامات ضد الأخطاء الطبية والإهمال والتقاعس عن بذل الجهد وعدم القيام بالإجراءات الطبية اللازمة التي يحتاجها المريض عند مراجعته لمركز طبي حكومي أو أهلي، وكان آخر أعاجيب اللجنة ما نشر قبل أيام عن تقديم ثلاثة أطباء تسببوا في موت طفل صغير، مبلغ عشرة آلاف ريال يدفعها الثلاثة وأكبرهم غرم خمسة آلاف ريال وأوسطهم ثلاثة آلاف ريال وأصغرهم وهي الطبيبة التي استقبلت الحالة وصرفتها بحبة بنادول فكان أن تدهورت حالة الطفل حتى وافته المنية، فشكا والده أمره إلى اللجنة الطبية وبعد جلسات وجلسات «تقطع النفس» جاء حكم اللجنة بهذه الغرامة ورفض مطالبة والد الضحية بالدّية الشرعية لأنه على حد قول اللجنة رفض سماع نصيحة الطبيب الاستشاري بضرورة القيام بإجراء طبي يساعد على تشخيص حالة الطفل بطريقة دقيقة.

وقد قرأت ما نشر فوجدت نفسي أمام عدة وقفات منها ما يلي:

أولا: إذا كان الطفل محتاجا فعلا لقيام طبيبه بإجراء طبي ضروري لتشخيص حالته وعلاجه فهل يجوز لوالده رفض القيام بذلك الإجراء، وهل يجوز للطبيب التجاوب معه وترك المريض لمصيره بحجة أن ولي أمره حال دون إتمام عملية العلاج؟ ألا يكون ذلك نوعا من التخلي عن الواجب المهني ومشاركة في تحمل إثم ما سيحصل للمريض، فتكون غرامته خمسة آلاف ريال.

ثانيا: وبالنسبة للطبيبة التي اكتفت بتشخيص الحالة على أنها مجرد ارتفاع في درجة الحرارة واكتفت بصرف علاج خفيف للطفل؟ ألا يدل عملها ذاك على إهمال واستهتار بالأرواح ثم لا يكون جزاؤها سوى تغريمها ألفي ريال، وبالنسبة للطبيب الأخصائي الذي رفض فحص الحالة ومعرفة حقيقة ما يعاني منه الطفل وتركه لإهمال الطبيبة فكيف يغرم هذا الطبيب الذي أدى تخليه عن واجبه نحو مريضه حتى تسبب في موته غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال.

ثالثا: إذا كان إهمال مرضى حتى الموت من قبل أطباء ذوي ضمائر خاملة ستكون غراماتها مهزلة فكيف سيرتدع أمثالهم عن إهمال مرضاهم وإلى متى تتعامل اللجنة الطبية مع الأخطاء والإهمال والاستهتار بهذه الطرائق التي تؤدي إلى المزيد من الضحايا؟!

دنبوش عثمان بكر مالي

أهداني الزميل الصحفي الرياضي المعروف الأستاذ عثمان بكر مالي مؤلفه الجديد الذي يحمل عنوان «الدنبوش». . حقيقته وتأثيره على الرياضة، وقد حاول المؤلف في كتابه دحض الأوهام التي تتسلط على عقول بعض الرياضيين من إداريين ولاعبين ومدربين حول التأثير المزعوم «للدنبوش» في قلب نتائج المنتخبات والفرق الرياضية من هزيمة إلى نصر موردا حكايات واقعية وأمثلة حية ولعله أراد بذلك المساهمة في توعية الرياضيين ودعوتهم إلى الاجتهاد من أجل تحقيق الفوز وعدم الاعتماد على الدجل والخزعبلات ولعل هدفه يتحقق!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"