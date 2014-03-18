موجة غبار تضرب جدة ومكة

تشهد محافظة جدة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة في الوقت الحالي موجة غبار متزايدة، بفعل نشاط للرياح السطحية، ومرور منخفض جوي على الأجزاء الغربية من البلاد.

ملامح "تغير الطقس" بدأت في العاشرة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، حيث بدا واضحاً وجود حركة نشطة للرياح، قبل أن تبدأ ذرات الغبار في التكون جواً على أطراف المحافظة.

وقد تعذر على "العربية.نت" الحصول على إيضاح موجز لهذه الحالة من مسؤولي اﻷرصاد وحماية البيئة، إلا أن موقعهم الرسمي يشير إلى أنه: "من المتوقع وجود نشاط للرياح السطحية والتي ستكون مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض وتشمل الدوادمي، ووادي الدواسر، وتمتد حتى شمال شرق المملكة وتحديداً حفر الباطن والقيصومة".

وفي اتصال هاتفي مع "العربية.نت" أكد المهندس أحمد برقت مدير التسويق في ميناء جدة الإسلامي توقف الملاحة البحرية من الساعة الـ 12 ظهراً بتوقيت السعودية، بسبب سرعة الرياح وتدني مستوي الرؤية، بحسب قوله.

وزاد برقت أن "الملاحة البحرية ستعود بتحسن الأحوال المناخية، حيث نتابع مع الرئاسة العامة للأرصاد تقاريرها التي تصدر كل ساعة، إضافة إلى تقارير الرصد الجوية الخاصة بنا".

وفي ذات السياق، كانت التحذيرات التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني لجميع المناطق، تنبه إلى تدني مستوى الرؤية، جراء اﻷتربة والغبار في أجزاء من المنطقة الغربية وشمال غرب المملكة، ولعل محافظة جدة كانت أحد المدن التي تعرضت لهذه الموجة من العواصف الترابية.