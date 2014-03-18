موظفو أرامكو يجمعون 17 مليون ريال لأطفال سوريا

جمع موظفو شركة أرامكو السعودية لحملة التضامن مع الأطفال السوريين 17.622 مليون ريال تجاوباً مع الحملة الوطنية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تضامناً مع الأطفال السوريين الذين يعيشون ظروفاً مأساوية صعبة، وللإسهام في الحد من تدهور حالتهم المعيشية داخل سوريا أو في الدول المجاورة لها، ومدّ يد العون لهم والوقوف معهم في هذه المحنة الإنسانية والظروف التي يمرون بها.

وطالب رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس خالد الفالح، جميع موظفي الشركة بالمشاركة في هذه الحملة الخيرية، مؤكداً أن هذه التبرعات تأتي إسهاماً من الشركة وموظفيها في دعم هذه الحملة الإنسانية.

ووضعت الشركة نظاماً إلكترونياً لتنظيم التبرعات، حيث يظهر النظام إحصائية آنية بعدد المتبرعين والزيادات المستمرة في المجموع الكلي لمبلغ التبرعات، وذلك بعد أن يحدد الموظف عبر النظام قيمة المبلغ الذي يرغب في التبرع به، ليصله إشعار فوري بتبرعه.