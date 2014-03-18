وزير الصحة يندهش من مديرة المركز التخصصي بالجوف

اندهش وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة خلال زيارته التفقدية لعدد من المشاريع الصحية بمنطقة الجوف ، من طبيبة سعودية مديرة لمركز طب الاسنان التخصصي بالمنطقة.

ويأتي اندهاشه عندما أوضح لها بعدما عرفت نفسها قائلة : انا الدكتورة هيام البحيران مديرة المركز وممارسة كطبيبة في تخصصي وهو تقويم أسنان وفك ، ليرد عليها :"انت اول مديرة سعودية بالمنطقة الشمالية ، ونحن نفتخر بك وبباقي زملائك ، بل وندعم كل من يحرص على تطوير نفسه من اجل خدمة المواطنين والوطن".

"العربية نت" تحدثت اكثر مع البحيران وقالت:"انا اعمل طبيبة أسنان منذ ما يزيد عن ١٤ عاما عندما كان مركز الاسنان مبنى مستأجرا يحتوي على عشر عيادات فقط تفتقر للجاهزية الكاملة لخدمة أبناء المنطقة الشمالية، إضافة الى معاناة قلة كوادر العمل".

وأضافت :" اليوم ومع افتتاح هذا المركز الذي وصلت عدد العيادات فيه الى اكثر من خمسة وعشرين عيادة تدار بطاقم سعودي يتجاوز الخمسة والعشرين شخص وثلاثة من جنسيات أخرى، مع خطة بزيادة عدد العيادات إلى خمسين عيادة خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وأشارت إلى أن:"المركز الآن أصبح مهيأ بعد أن كان يفتقد من التقنيات والتخصصات الطبية الأخرى، رغم حاجة المنطقة الشمالية لبعض التخصصات النادرة على مستوى العالم مثل زراعة الأسنان".

وأكدت البحيران أن الأمل مازال يحدوها في أن يتحول هذا المركز إلى مركز طبي شامل يديره كوادر طبية سعودية.