‏إصابة رجل وامرأة باختناق في حريق شقة مفروشة

تمكّنت فرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع بشقة مفروشة بجدة وأسفر عن إصابة شخصين من مخالفي أنظمة العمل والإقامة.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة قد تلقت في تمام الساعة 11:26 صباح اليوم، بلاغاً عن حادث حريق في شقة بالدور الثالث بعمارة مكونة من أربعة أدوار بحي الفيحاء بجدة، تستخدم كشقق مفروشة مخالفة للأنظمة؛ لكونها بدون لوحة، وفي حينه تم تحريك عدد من فرق الإطفاء تساندها فرق الإنقاذ والمعدات المساندة، وباقتحام الموقع من قبل الفرق اتضح وجود إصابة ﻻمرأة ورجل جراء استنشاق أدخنة الحريق، وتم إنقاذهما في الموقع من قبل الهلال الأحمر، وتم إخلاء سكان العمارة عن طريق سيارة السلالم، وإخماد الحريق، حيث اقتصر على مجموعة من الفرش داخل الشقة.

ونجم عن الحادث إصابتان باختناق ﻻمرأة ورجل، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما وباشرت الجهات المختصة الحالة، وتم استدعاء مندوب من هيئة السياحة والآثار، وإعداد المحاضر اللازمة لتوقيع مخالفة على صاحب المبنى؛ لمخالفته أنظمة الهيئة، كما تم فصل التيار الكهربائي.