60% نسبة غياب الطلبة في المدارس

تجاوز غياب الطلاب قبل يومين من أجازة منتصف العام الدراسي في بعض المدارس 60% من الطلاب خاصة في التعليم الأهلي على الرغم من اصدار وزارة التربية والتعليم تعميما رسميا للطلاب والمعلمين تحذير فيه من الغياب وتؤكد فيه على أن الغياب في الأسبوع الأخير قبل الإجازة سيتم التعامل معه كغياب مضاعف وستحسم الدرجات من المواظبة والسلوك.

و أبلغت الوزارة مديرات التعليم فيها بضرورة التأكيد على :"إدارات مدارسها كافة بأهمية ضبط دوام الطلاب خلال هذا الأسبوع وإطلاع أولياء الأمور بالعقوبات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن"، مشددة في الوقت ذاته على الإدارات بمراقبة أي عمليات يمكن أن تصدر عن المعلمين، تتمثل بتحريض الطلاب على الغياب في هذه الأيام التي تسبق الإجازة الفصلية.

وكشف عدد من مدراء المدارس للعربية.نت أن نسبة كبيرة من الطلاب غابوا اليوم الثلاثاء على الرغم من تبقي يومي الأربعاء والخميس قبل بدء الأجازة مما أربك العملية التعليمية لديهم.

وقال وليد الزيدي مدير مدرسه بن خلدون :"تجاوزت نسبة الغياب قبل يومين من بدء أجازة منتصف العام كل التوقعات.. فقط خمس او ست طلاب من كل فصل هم المتواجدون اليوم مما أجبر المعلمين على تأجيل الدروس وسيستمر التأجيل ليومي الأربعاء والخميس المتوقع أن يزيد فيهم الغياب وهو أمر محبط وسيعطل المنهج كثيرا لأن المناهج مرتبة حسب أسابيع الدراسة بشكل دقيق وأي تعطيل فيها سيؤثر على الطلاب".

ومن جانبه أكد المشرف الطلابي في مدارس الظهران فايز الهويدي على أنه بات من المعتاد تغيب الطلاب في الأسبوع الأخير من الدراسة قبل أي اجازة .

وأضاف :"لا يهتم الطلاب كثيرا بالتهديد بالحسم من المواظبة أو السلوك ويعتبرونها درجات غير مؤثرة ولهذا في مدرستنا طال الغياب أكثر من 60% من الطلاب في مختلف الفصول خاصة المتوسطة والثانوي".

في المقابل أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي لـ"العربية.نت" على أنه سبق وأن صدرت عدة تعاميم بخصوص موضوع متابعة الغياب قبل الإجازات وبعدها.. وأضاف :"سبق أن صدر فيه عدة تعاميم وأكدها توجيه الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم في الإجازة النصفية السابقة وأضوح فيه مايجب أن تقوم به إدارات التربية والتعليم وجهات الإشراف والمتابعة وهو ماسيتم تنفيذه في هذه الإجازة ايضا".

