947 مسافراً منعوا من دخول السعودية أو مغادرتها

كشفت المديرية العامة للجوازات عن منع 947مسافراً خلال الشهر الهجري المنصرم، من دخول السعودية أو مغادرتها. وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه "تم منع 947 مسافراً من المغادرة أو الدخول للمملكة بسبب وجود ملاحظات أمنية عليهم خلال الفترة 3 - 1435/4/13هـ في جميع المنافذ وهذا لتطلبه في اتخاذ إجراءات أمنية حيال المسافرين تستغرق وقتًا أكثر من الوقت المقرر في خدمة المسافرين الآخرين للتحقق من بياناتهم".

وأضاف البيان أن عملية الرصد جاءت استشعارا من مسؤولية الجوازات بخدمة المسافرين، وحرصاً على اختيار منسوبيها وتأهيلهم بالعلوم المعرفية والخبرة التقنية لخدمة المسافرين بكل يسر وسهولة، وتدريبهم على جميع الإجراءات الأمنية والدورات التخصصية التي يحتاجها موظف الجوازات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة من كل عابث أو مستهتر.

وأشار إلى أن مديرية الجوازات استطاعت خلال نفس الفترة عن طريق أجهزة البصمة التعرف على 731 مخالفا لأنظمة المملكة.