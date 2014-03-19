إطلاق خدمة العد الإلكتروني لأشواط المطاف حول الكعبة

أطلقت جامعة أم القرى تطبيقا جديدا يساعد الطائفين على متابعة عدد أشواط الطواف إلكترونيا أثناء تأديتهم مناسك العمرة أو الحج.

ويحتوي تطبيق "طواف" المتوفر حاليا على الهواتف الذكية، على عداد إلكتروني يزداد عند إكمال كل شوط حتى تكتمل الأشواط السبعة، ومن ثم تنبيه المستخدم باكتمال أشواط الطواف، كما يخيِّر التطبيق المستخدم في مشاركة معلومات الحركة وارسالها لخوادم مركز الابتكار التقني الآمنة في جامعة أم القرى حتى تعالج لاحقا للمساعدة في فهم انسيابية حركة الطواف وتقديم خدمات إحصائية عن مستويات الزحام.

وأوضح نائب مدير مركز الابتكار التقني لأنظمة المعلومات في جامعة أم القرى الدكتور صالح باسلامه أن التطبيق يستخدم تقنية "الجي بي إس" مع مزيج من الحساسات الدمجة في الأجهزة الذكية كـ"الواي فاي" و"البلوتوث" وحساسات الحركة لتحديد موقع الشخص، ومتابعة حركته داخل صحن الطواف.

وبين باسلامة أن البرنامج هو أحد مخرجات مشروع HajjSense بمركز الابتكار التقني للمعلومات الجغرافية، والذي يهدف إلى جمع بيانات وافرة عن الحج والعمرة ومعالجتها للمساعدة في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.