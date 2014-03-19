اسدال الستارة على قضية القديري بالسجن أكثر من عام

أسدل قاض المحكمة الجزائية بالمجمعة الستار على ما عرف بـ"قضية القديري" التي راح ضحيتها أربعة أشخاص، اثنان منهما ماتا حرقا، أثر حادث مروري نتج عنى مطاردة بين سيارتين يقودها مجموعة من الشباب قبل أربعه أشهر.

وحكم القاضي على المتهم الأول والمتسبب في الحادث (قائد السيارة) بالسجن لستة أشهر و120 جلدة وعلى المتهم الثاني بالسجن خمس أشهر و90 جلدة وللمتهم الثالث بالسحن أربع أشهر لبقية المتهمين الثلاثة مع الجلد 80 جلدة لكل منهم.

وقرر القاضي أن يكون أحتساب السجن من لحظة أيقاف المتهمين ومنح مهلة شهر للمدعى العام والمدعى عليهم للإعتراض على الحكم.

وبدأت فصول القصة منذ أربعة أشهر عندما لقي أربعة أشخاص مصرعهم تفحم منهم اثنين اثر حادث مروري مروع وقع على طريق المجمعة - الارطاوية بعد مطاردة جرت قبيل وقوع الحادث بسبب مشاجرة بين شابين.

وأدت مشاجرة وقعت حينها داخل المجمعة (180 كلم شمال الرياض) إلى تطور الأمر فيما بين شابين قائد سيارة هايلوكس وأخرى داتسون عند إحدى الإشارات إلى تهشيم احدهما لزجاج سيارة الأخر ما دعا الأخير الى مطاردته بمعاونة سيارة أخرى وملاحقته بعد خروجه من المجمعة باتجاه الارطاوية.. حيث وقع الحادث بعد أن دخل صاحب السيارة المطاردة على المسار المعاكس للتخلص من مطارديه خوفاً من مواصلة المطاردة، لترتطم بسيارة الداتسون بأخرى كانت تسير في مسارها وجهاً لوجه ونتج عن ذلك وفاة من كان بالمركبتين واحترقت جثتي من كان في السيارة الثانية.

وقبضت الشرطة على ركاب السيارة المُطاردة بعد ثلاث ساعات على الرغم من هروبهم من موقع الحادث.