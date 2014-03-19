الدولة تستعيد أراضي بمساحة مليوني متر مربع في بريدة

استعادت أمانة منطقة القصيم أراضي حكومية بمساحة تجاوزت المليوني متر مربع في 25 موقعاً متفرقاً في مدينة بريدة.

وتمكنت الأمانة، ممثلة بالإدارة العامة للأراضي والممتلكات على مدى الأشهر الخمسة الماضية، من إزالة جملة من التعديات على أراضٍ حكومية تقع بمدينة بريدة.

وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، بإجراءات نزع ملكية عقارات لصالح تنفيذ عدد من المشاريع البلدية الجديدة بمناطق ومحافظات المملكة، حيث شملت نزع ملكية 87 عقاراً، وأجزاء من 9 عقارات أخرى، وتعويض ملاكها وفقاً للإجراءات النظامية المقررة بنحو 120 مليون ريال من الميزانية المعتمدة لتنفيذ هذه المشاريع، كما شمل النزع الأخير ملكية عقارات لصالح تنظيم طريق الملك عبدالله بمحافظة بريدة، وصرف تعويضات بلغت 19.687 مليون ريال من ميزانية المشروع.