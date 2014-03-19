القبض على "راق متحرش" في مكة المكرمة

وقع مدع بأنه "راق شرعي" كان يستخدمها ذريعة لـ "التحرش" بالنساء، اللائي كن يحرصن على مراجعته بحثاً عن حل لمعضلة أو مشكلة يعانين منها، وقع في قبضة شرطة العاصمة المقدسة أمس الثلاثاء.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطيه القرشي بأن : "معلومات وردت للجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، عن وجود شخص يدعي الرقية الشرعية، كوسيلة للتحرش بالنساء في حي الشرائع في مكة المكرمة، وبعد إجراء عمليات البحث والتحري عن المتهم، تمكنت فرق البحث الجنائي من ضبطه مساء أمس الثلاثاء، واتضح بأنه مواطن سعودي الجنسية في الأربعين من عمره".

وأكد المقدم القرشي بأنه جرى تسليم المتهم لمركز شرطة الشرائع، لاكمال اللازم تمهيداً إحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام.

