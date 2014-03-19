القبض على شبان اصطادوا المها

ألقت شرطة محافظة الخرمة القبض على أربعة شبان في عقدهم الثاني، بتهمة التسلل إلى محمية طبيعية بغية الصيد منها.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن مركز شرطة محافظة الخرمة تبلغ مساء أمس الثلاثاء محضراً من دوريات محمية "محازة الصيد"، الواقعة في حدود الخرمة مفاده أنه "أثناء قيام دوريات المحمية بمهام عملهم وجدوا أربعة شبان سعوديي الجنسية، في العقد الثاني من أعمارهم، أقدموا على صيد رأس من المها العربي، وعند سماع أقوالهم أفادوا بأنهم تسللوا بواسطة القفز من أعلى سياج حدود المحمية، بقصد الصيد".

وأكد المقدم القرشي أنه تم ضبط المتهمين والتحفظ عليهم بغية استكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لإحالتهم وملف القضية إلى القضاء.