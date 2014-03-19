بدل العدوى يا هيئة الهلال الأحمر

أصيب مسعفو هيئة الهلال الأحمر بخيبة الأمل وهم يتلقون رسالة تصل إليهم عبر هواتفهم مفادها اعتذار الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالهيئة عن الخطأ التقني الذي تسبب في زيادة غير نظامية للاستحقاق الشهري لبعض الموظفين لشهر ربيع الثاني 1435ه بمبلغ (750) ريالا، وأنه سيتم استقطاع ما صرف من راتب شهر جمادى الأول لعام 1435ه، هكذا تأتي الرسالة لتصعق الجميع وتصيبهم بالدهشة والذهول، فكيف ببدل يعتمد ويصرف ثم يعلن بكل بساطة أن ذلك ورد بالخطأ مع أن الكثير رتب التزاماته المالية على صرف مثل هذا المبلغ المهم الذي يسدد شيئا من بعض التزاماتهم؛ لا سيما أنه جاء في الوقت المناسب وبعد مطالبات عدة لسمو رئيس الهيئة وبعد أن تحقق الأمل واعتمد صرف هذا المبلغ يتفاجأ الجميع بهذا القرار غير المتوقع الذي يسلبهم حقا من حقوقهم ويدخلهم في دوامة القلق، فهم يتعاملون مع المرضى وبشكل يومي وهم معرضون بذلك للعدوى وانتقال المرض –لا سمح الله - وصرف مثل هذا البدل يخفف شيئا من معاناتهم ويحقق أحد مطالبهم الملحة التي وعدهم سمو رئيس الهيئة بالسعي لتحقيقها، ومنها: التأمين الطبي الذي تأخر كثيرا فكيف لا يجد من يعالج المرضى ويخفف من آلامهم بتقديم العلاج المناسب لهم من يشعره بتخفيف معاناته ويشعر بآلامه ويقدم العلاج له ولمن يعول عن طريق التأمين الطبي، كذلك من مطالبهم بدل الندرة والتميز، والتأمين على مركباتهم، تلك المطالب البسيطة هي ما يأمل مسعفو الهلال الأحمر تحقيقه من الهيئة والعمل على تذليل الصعاب التي تعترض طريق منسوبيها والذين هم كوكبة من شباب الوطن نذروا أنفسهم للتخفيف من آلام المرضى وتضميد جراحهم.



نقلا عن صحيفة "الرياض"