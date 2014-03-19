حبس مصري 7 أعوام بعد تهريبه كتباً إلى السعودية

أصدر القضاء السعودي، اليوم الأربعاء، حكماً ضد مصري بعد إدانته بتهريب كتب بطريقة غير نظامية إلى السعودية، تضمن السجن لمدة سبعة أعوام مع تغريمه 15 ألف ريال.

وأدين المتهم أيضاً التي تمت محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بنشر وطباعة كتب بعض منظري الفكر الضال واتفاقه مع أحد الإرهابيين في السعودية، على طباعة عدد من الكتب التي لم يتم فسحها من وزارة الإعلام وذلك بمطبعته في مصر، ومن ثم إرسالها إلى المملكة وإدخالها بطريقة غير نظامية . كما أدين بمخالفته نظام العمل وعمله في غير ما استقدم له المعاقب عليه نظاماً.

وعلى ضوء ذلك قرر القاضي "تعزيره على ما ثبت لدينا بسجنه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، وتغريمه خمسة عشر ألف ريال منها 10 آلاف ريال استنادا إلى المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر و5 آلاف استنادا إلى المادة الواحدة والثلاثين بعد المائتين من نظام العامل.

