سجن وتغريم سوري حرض السعوديين على القتال في العراق

أمرت السلطات القضائية في المملكة، بسجن وتغريم سوري، بعد قيامه بتحريض السعوديين على القتال في العراق.

ويأتي ذلك بعدما نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، في قضيته، اليوم الأربعاء، وثبت لديها قيامه بذلك، إضافة إلى إدانته بتهم أخرى.

وأدين المتهم بتحريضه على الالتحاق بالجماعات القتالية في العراق من خلال تعاطفه مع القتال والمقاتلين في العراق وقناعته بذلك وكثرة طرحه لهذه المواضيع مع أصدقائه ومن ضمنهم الموقوفون في هذه القضية.

كما أدين أيضاً بانتقاده لعلماء المملكة، وبالذات محمد بن عثيمين لقيامهم بالدعاء لولاة الأمر في المملكة، ومتابعته قناتي حركة المارقين سعد الفقيه، ومحمد المسعري من خلال قناتيهما المرئية والمسموعة بمقر سكنه بمدينة عنيزة مما يدل على فساد توجهه ومعاداته لهذه الدولة. والاشتغال في غير مهنته التي استقدم من أجلها.

وأدين أيضاً بتركه العمل عند كفيله صاحب العمل والعمل لحسابه الخاص، وشروعه في تزوير شهادتين دراسيتين الأولى عبارة عن شهادة دراسية صادرة من المعهد الشرعي للدراسات الإسلامية والعربية بالحسكة بالجمهورية العربية السورية، والثانية عبارة عن شهادة ليسانس صادرة من كلية الدراسات الإسلامية والعربية في الحسكة بالجمهورية العربية السورية، وحيازته مستندات حاسوبية لأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ومقطع فيديو لأحد القتلى المصابين في مواجهات أمنيه داخل المملكة.

وقرر القاضي تعزيره بسجنه 7 سنوات يحتسب منها مدة إيقافه، وغرامة مالية وقدرها 7 آلاف ريال.