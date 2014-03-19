عائلة سودانية تعفو عن سعودي قتل ابنهم

أعفت أسرة سودانية مقيمة في المملكة، عن سعودي قتل ابنهم، وتنازلت عن طلب القصاص منه. وتعود التفاصيل إلى قبل ثلاثة أعوام، عندما نشب خلاف بين السوداني عبدالله محمد جزو جودة، والسعودي مزرح بن منير السبيعي، ونتج عنها مقتل جودة، في محافظة رنية.

وقبلت عائلة جودة، شفاعة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله، وأعلنوا عن تنازلهم وعفوهم عن قاتل ابنهم.

ويأتي ذلك بعدما استقبل الأمير مشعل ذوي المجني عليه في مكتبه، اليوم الأربعاء، بحضور الشرعي للورثة إبراهيم محمد جودة وأولياء الجاني، الذين أعلنوا أمامه قبولهم لشفاعته وتنازلهم عن الجاني.

