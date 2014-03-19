فريق طبي لمتابعة حالة مريض السمنة الشمري

شكّل مجمع الدمام الطبي فريقا متخصصا من استشاريين و أخصائيين وتمريض؛ بتوجيهات من المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح بن محمد الصالحي؛ للوقوف على الحالة الصحية للمريض المصاب بالسمنة المفرطة فاضل الشمري، بعد أن تم نقله من مستشفى الخفجي العام.

وأكد مدير مجمع الدمام الطبي الدكتور سعد بن أحمد الغامدي "أن الحالة الصحية للمريض مستقرة، وقد تم نقله من العناية المركزه إلى قسم التنويم، موضحاً أن الاجراءات الطبية والفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة أجريت له، كما تم معاينته من قبل أخصائي التغذية لتشخيص حالته، ولفت إلى أنه منذ أن وصل إلى مجمع الدمام الطبي في وقت سابق اُدخل إلى قسم العناية المركزة مبدئيا وخضع للعناية المباشرة من الطاقم التمريضي والطبي المكلف لحالته، حيث وضعت خطة تشمل أولاً تقديم الخدمات العلاجية له، تبعها مراحل عدة لتقييم حالته الصحية، حيث كانت جميع علامات المريض الحيوية ايجابية، وبناء على ذلك تم نقل المريض إلى قسم التنويم ويجري الآن متابعة الحالة يومياً وإكمال العلاج اللازم واصدار تقرير طبي بذلك تمهيدا لاحالته للعلاج في مركز متخصص".

وأشار الغامدي أن المريض خضع لبرنامج السمنة الذي استحدث مؤخراً ويتم تقييمه من قبل فريق البرنامج، الذي يتكون من: أخصائي نفسي، وطبيب غدد صماء، وطبيب جراحة، وتمريض مؤهل.